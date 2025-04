Lanotiziagiornale.it - Famiglie in ginocchio: i redditi fermi al palo

Il recupero del potere d’acquisto è solo un’illusione, idellecrescono meno che in passato e persino i profitti delle società sono in discesa. Il quadro tracciato dai Conti nazionali per settore istituzionale dell’Istat non può che preoccupare. Anche l’unico dato apparentemente positivo, ovvero il recupero del potere d’acquisto, non è nient’altro che un “effetto ottico”, come sottolinea l’Unione nazionale consumatori. Perché, in effetti, si tratta di un “rimbalzo tecnico” legato al crollo dell’inflazione che, però, non ha “recuperato quanto perso in quei tremendi mesi successivi all’invasione dell’Ucraina”, come sottolinea il presidente dell’Unc, Massimiliano Dona., meno spesa per gli ultimi e più imposte: il bilancio del 2024Lo scorso anno il reddito disponibile delleè aumentato del 2,7%, facendo crescere il potere d’acquisto dell’1,3%.