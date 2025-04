Falsi contratti auto smontate e pezzi venduti | scacco alla rete del riciclaggio

Casertanews.it - Falsi contratti, auto smontate e pezzi venduti: scacco alla rete del riciclaggio Leggi su Casertanews.it Nell'ambito di un'articolata attività di indagine diretta da Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, personale della Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari - emessa dal G.I.P.

Falsi tagliandi per disabili e pass auto tarocchi, raffica di controlli a Macerata. Due denunce - Durante il consueto servizio predisposto in occasione del mercato settimanale del sabato, un agente della polizia locale ha notato un’auto con esposto un tagliando ... sono stati denunciati per uso ... (corriereadriatico.it)

Falsi contratti di appalto, GdF Pisa sequestra 6.6 milioni - Falsi contratti di appalto, la Guardia di Finanza di Pisa ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Pisa, su richiesta della locale Procura della Repubblica ... (msn.com)