Fabri Fibra | Elio critica l’autotune? È un boomer Rose Villain | I rapper non sono delinquenti Geolier | Ho abbattuto il pregiudizio del napoletano Parlano i giudici del rap show Nuova Scena

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono tornati Nuovamente giudici per la seconda stagione del rap show "Nuova Scena", la competizione musicale prodotta da Fremantle e disponibile su Netflix. In tutto 8 episodi, divisi in 3 parti. I primi 4 episodi sono già disponibili solo su Netflix, mentre gli episodi 5-7 arriveranno il 7 aprile e la Finale uscirà il 14 aprile con ospiti i Club dogo e un premio in palio per il vincitore di 100mila euro. Nelle varie prove, i tre giudici sono affiancati da grandi nomi del rap italiano, ospiti speciali dello show che contribuiscono a definire l'esito della competizione: Willie Peyote, Kiffa, Sick Luke, Luchè, MadMan, Massimo Pericolo, Bresh, Vaz Tè, Sonny Willa ed Ensi. Chi supererà le fasi di audition e cypher verrà messo alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) in battle di freestyle, videoclip (con la partecipazione di Matteo Paolillo) e featuring al fianco delle rap star Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz.

