Sport.quotidiano.net - F1 Suzuka: Piastri-Norris davanti nelle Fp2. Le Ferrari quarta e settima. I tempi

, 4 aprile 2025 – Dominano le McLarenFp2 a, sessione interrotta quattro volte dalla bandiera rossa (due per le uscite di Doohan e Alonso ed altrettante per piccoli incendi scoppiati nell'erba a bordo pista). F1 GP Giappone: guida al finena, orario e dove vederlo in tv Oscarha chiuso con il miglior tempo in Giappone: 1'28"114, seguito dal secondo compagno di squadra Lando, staccato di 49 millesimi. Terzo a sorpresa Isack Hadjar su VCARB, a oltre quattro decimi. Le: quarto Lewis Hamilton e settimo Charles Leclerc. Questi i migliorial termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Giappone. 1a sessione 1. Lando(Gbr) McLaren 1'28"549 2. George Russell (Gbr) Mercedes 1'28"712 3. Charles Leclerc (Mon)1'28"965 4.