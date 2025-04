Oasport.it - F1, risultati e classifica FP1 GP Giappone 2025: Norris testa, Leclerc e Hamilton non distanti

Leggi su Oasport.it

Va in archivio la prima sessione di prove libere al circuito di Suzuka, splendido tracciato che ospita questo fine settimana il GP del, terzo atto del Mondialedi Formula 1. Un turno caratterizzato dalle buone prestazioni di Landoe George Russell, convincenti sia sul giro secco che sul passo.Il migliore del lotto è stato il pilota della McLaren, il quale ha timbrato un tempo di 1:28.549, staccando di 0.163 l’avversario a bordo della Mercedes. Positivo l’impatto della Ferrari, come dimostra la terza moneta guadagnata da Charles(+0.416) e la quarta di Lewis(+0.502).Quinto posto poi per Max Verstappen (Red Bull), piazzatosi davanti al nuovo compagno di squadra Yuki Tsunoda, ottimo sesto a +0.623. Seguono Fernando Alonso (Aston Martin), settimo con +0.