F1 oggi in tv GP Giappone 2025 | orari FP1 e FP2 streaming programma Sky e TV8

oggi, venerdì 4 aprile, prende il via il fine-settimana del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito celebre di Suzuka, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 04.30 italiane la FP1 e dalle 08.00 la FP2.La Ferrari andrà in cerca di risposte dopo il disastroso week end a Shanghai (Cina). La doppia squalifica, dovuta alle irregolarità sulle monoposto del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, è stata una brutta pagina nella storia del Cavallino Rampante. Si spera che in Giappone il rendimento della SF-25 sia tale da consentire ai piloti di estrarre quantomeno tutto il potenziale della macchina, anche per rendersi conto dell’effettivo livello nel confronto con gli altri. Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Giappone 2025: orari FP1 e FP2, streaming, programma Sky e TV8 Leggi su Oasport.it , venerdì 4 aprile, prende il via il fine-settimana del GP del, terza tappa del Mondialedi F1. Sul circuito celebre di Suzuka, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 04.30 italiane la FP1 e dalle 08.00 la FP2.La Ferrari andrà in cerca di risposte dopo il disastroso week end a Shanghai (Cina). La doppia squalifica, dovuta alle irregolarità sulle monoposto del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, è stata una brutta pagina nella storia del Cavallino Rampante. Si spera che inil rendimento della SF-25 sia tale da consentire ai piloti di estrarre quantomeno tutto il potenziale della macchina, anche per rendersi conto dell’effettivo livello nel confronto con gli altri.

