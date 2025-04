Tvplay.it - F1, l’impatto è stato tremendo: il rischio ora è enorme

Leggi su Tvplay.it

Incidente spaventoso in Formula 1, bandiera rossa e macchina distrutta: correrà domenica?Si apre con unspavento il weekend di Formula 1 in Giappone. Nel circuito di Suzuka sono molti i piloti che spingeranno al massimo alla ricerca di una prestazione positiva. Su tutti i due piloti Ferrari che, dopo i deludenti weekend di Melbourne e di Shanghai correranno in Giappone con l’obiettivo di ritrovare il feeling con la monoposto.F1,: ilora è(LaPresse) tvplay.itIn Australia ed in Cina Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno dovuto lottare prima con una vettura ancora da comprendere, e poi con una squalifica che, di fatto, ha messo in crisi totale anche le minime certezze che la scuderia di Maranello aveva. A Suzuka le motivazioni non mancheranno, dunque.