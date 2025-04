Oasport.it - F1, Lando Norris: “Buon venerdì nonostante il vento. Le rivali? Direi le Mercedes”

Leggi su Oasport.it

Aspettative ampiamente confermate. Le McLaren hanno, infatti, dettato legge nel corso della convulsa seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. In un turno condizionato pesantemente dalle bandiere rosse (ben 4 totali con due dovute a principi d’incendio a bordo pista) le vetture color papaya hanno dimostrato ancora una volta di essere le migliori del lotto.Il miglior tempo lo ha fissato Oscar Piastri in 1:28.114 con appena 49 millesimi di vantaggio proprio sul compagno di team. Chiude terzo Isack Hadjar a 404 millesimi davanti a Lewis Hamilton quarto a 430. Quinta posizione per Liam Lawson a 445 millesimi, quindi sesta per George Russell a 453 con Charles Leclerc settimo a 472. Ottavo Max Verstappen a 556 davanti a Pierre Gasly nono a 643, quindi completa la top10 Carlos Sainz a 718.