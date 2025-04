F1 in Giappone Doohan si schianta a più di 300 km h Le McLaren chiudono con un sayonara ai rivali

L'australiano dell'Alpine finisce contro le barriere nella seconda sessione di libere a Suzuka, fortunatamente uscendone illeso. A dominare la scuderia britannica, mentre Hamilton si posiziona al quarto posto e Leclerc al settimo

