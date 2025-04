Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “Rivedrò il mio errore, ma la giornata è stata positiva”

Mandata in archivio anche la seconda manche di prove libere del Gran Premio del Giappone. Sul circuito di Suzuka, il più veloce è stato Oscar Piastri che ha firmato il crono di 1.28.114, confermando lo strapotere della McLaren. Secondo il suo compagno di squadra Lando Norris che si era imposto nella prima sessione di prove libere.La Ferrari riesce a disputare una discreta mattinata con la top 5 per entrambi i piloti nella FP1 ed il quarto posto di Lewis Hamilton nella seconda prova. Appare ancora indietro la Red Bull che ha debuttato con il suo nuovo secondo pilota, Yuki Tsunoda. Il weekend diera partito in maniera giusta con il settimo posto ottenuta nella FP1, che aveva, solo momentaneamente, scacciato via i risultati negativi.Lo spagnolo, nella FP2, ha commesso un gravein curva nove, toccando con le ruote posteriori l’erba e finendo in ghiaia, provocando l’ennesima bandiera rossa di questa sessione.