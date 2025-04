Ex Gkn arrivate le lettere di licenziamento per 121 lavoratori La Fiom | Le impugneremo

Fiom Cgil: “Sono arrivate – spiega il sindacato – le lettere di licenziamento ai 121 lavoratori di Qf (ex Gkn). Ce lo aspettavamo. Come Fiom Cgil faremo tutto quanto utile e necessario a tutelarli, a partire dall’impugnativa dei licenziamenti”.“Continueremo a seguire, anche attraverso lo studio legale – conclude la Fiom – il percorso che il tribunale di Firenze sta portando avanti e ribadiamo che una soluzione occupazionale va ricercata attraverso il consorzio industriale”. Leggi su Corrieretoscano.it CAMPI BISENZIO – La notizia più temuta dai dipendenti dell’ex Gkn, dopo il tavolo in Regione andato a vuoto, è arrivata. A darla è laCgil: “Sono– spiega il sindacato – lediai 121di Qf (ex Gkn). Ce lo aspettavamo. ComeCgil faremo tutto quanto utile e necessario a tutelarli, a partire dall’impugnativa dei licenziamenti”.“Continueremo a seguire, anche attraverso lo studio legale – conclude la– il percorso che il tribunale di Firenze sta portando avanti e ribadiamo che una soluzione occupazionale va ricercata attraverso il consorzio industriale”.

