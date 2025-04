Ex Gkn 121 licenziamenti Qf liquida mentre la Fiom contrattacca

Quifinanza.it - Ex Gkn, 121 licenziamenti. Qf liquida, mentre la Fiom contrattacca Leggi su Quifinanza.it Campi Bisenzio, aprile 2025. Centoventuno lettere, tutte uguali nella sostanza, diverse solo nel destinatario, hanno segnato la chiusura contabile di un’operazione industriale mai decollata. A firmarle è Qf, la società che nel 2021 rilevò lo stabilimento ex Gkn promettendo rilancio e reindustrializzazione. Tre anni dopo, con un piano industriale evaporato e un tribunale che attende risposte sul concordato, l’azienda comunica la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.Il 3 aprile non è solo una data su un documento: è il punto fermo di una vertenza che ha attraversato assemblee, sentenze e manifestazioni, diventando paradigma di una crisi industriale che ha fatto scuola più per le sue impasse che per le soluzioni. Nel mezzo, un presidio che ha tenuto accese le luci della fabbrica anche quando tutto il resto si spegneva.

