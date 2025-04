Esportazioni Messicane in Crescita | Messico Riconfermato Primo Partner Commerciale degli USA

Esportazioni Messicane verso gli Stati Uniti sono cresciute a un tasso annuo del 3,5% a febbraio, raggiungendo i 41,6 miliardi di dollari, mentre le importazioni del Paese latinoamericano dalla nazione vicina sono diminuite dello 0,1%, attestandosi a 26,8 miliardi di dollari, ha riportato l'Ufficio del censimento. Con questi risultati, il Messico rimane il principale Partner Commerciale degli Usa, con una quota del 14,7% delle transazioni totali, seguito da Canada (13,7%) e Cina (10,0%). Il Messico ha riconquistato il Primo posto nel 2023, dopo aver raggiunto la cima della classifica per la prima volta nel 2019, approfittando dell'antagonismo con la Cina nei mercati mondiali.

