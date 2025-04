Esplosione in fabbrica | il sindaco Ercolano pretende giustizia

Esplosione di via Patacca fanno un altro passo avanti. Oggi i Carabinieri di Ercolano, su delega della Procura di Napoli, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di persone ritenute coinvolte in questa terribile vicenda. Parliamo di un’Esplosione che ha tolto la vita a tre giovani innocenti, sfruttati in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio, dove si commerciava illegalmente materiale esplosivo senza scrupoli”.Lo ha detto Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per il lavoro straordinario che sta portando avanti con determinazione e rigore. Ercolano non dimentica e pretende giustizia. Come Amministrazione, stiamo verificando tutte le procedure necessarie per la costituzione di parte civile nel processo. Anteprima24.it - Esplosione in fabbrica: il sindaco, Ercolano pretende giustizia Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“Le indagini sulla tragicadi via Patacca fanno un altro passo avanti. Oggi i Carabinieri di, su delega della Procura di Napoli, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di persone ritenute coinvolte in questa terribile vicenda. Parliamo di un’che ha tolto la vita a tre giovani innocenti, sfruttati in unaabusiva di fuochi d’artificio, dove si commerciava illegalmente materiale esplosivo senza scrupoli”.Lo ha detto Ciro Buonajuto,di.“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per il lavoro straordinario che sta portando avanti con determinazione e rigore.non dimentica e. Come Amministrazione, stiamo verificando tutte le procedure necessarie per la costituzione di parte civile nel processo.

