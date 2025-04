Esplosione fabbrica di fuochi d’artificio a Ercolano, due arresti dopo la morte dei tre operai.

Leggi su Open.online

Due persone sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta sull’dellaabusiva diavvenuta cinque mesi fa a(Napoli) nel corso della quale sonodue gemelle di 26 anni e un ragazzo di 18. A disporre le misure cautelari è stato il giudice per le indagini preliminari (Gip) su richiesta della procura di Napoli. Gli indagati devono rispondere di diversi reati relativi a quanto avvenuto lo scorso 18 novembre al civico 94 di via Patacca, a, dove persero la vita i tre giovani. A eseguire glisono i carabinieri di Napoli e di San Giuseppe Vesuviano in un’operazione scattata all’alba di oggi, 4 aprile 2025. Si trova già in carcere Pasquale Punzo, proprietario della palazzina saltata in aria. L’delladidiLa tragedia ha avuto luogo lo scorso 18 novembre.