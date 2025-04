Esplosione fabbrica di Ercolano 18 novembre 2024 scattano due arresti

Tre giovani morti per l'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, 2 arresti - Vittime dell'esplosione furono due gemelle di 26 anni, Aurora e Sara Esposito, e un 18enne, Samuel Tarciu, che lì lavoravano a nero. (ansa.it)

Tre morti nell’esplosione nella fabbrica abusiva di botti a Ercolano: due arresti 5 mesi dopo la tragedia - All'alba di oggi, i carabinieri hanno eseguito ordinanze cautelari nei confronti di due persone, implicate nell'esplosione della fabbrica abusiva di fuochi ... (fanpage.it)

Esplosione a Ercolano: arresti per fabbrica illegale di fuochi d'artificio - Due arresti a Ercolano per l'esplosione in una fabbrica illegale di fuochi d'artificio che ha causato la morte di tre giovani. (quotidiano.net)