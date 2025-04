Esce per una passeggiata e non torna più a casa | i familiari lo trovano morto

morto nel bosco vicino alla sua abitazione di Riva di Solto, sul lago d'Iseo: aveva 84 anni. Era uscito di casa per una passeggiata ma non è più rientrato, destando la preoccupazione dei suoi familiari, che sono usciti a cercarlo: lo hanno trovato ormai senza. Bresciatoday.it - Esce per una passeggiata e non torna più a casa: i familiari lo trovano morto Leggi su Bresciatoday.it Giuseppe Gallizioli è stato trovatonel bosco vicino alla sua abitazione di Riva di Solto, sul lago d'Iseo: aveva 84 anni. Era uscito diper unama non è più rientrato, destando la preoccupazione dei suoi, che sono usciti a cercarlo: lo hanno trovato ormai senza.

