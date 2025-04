Erika Podmenich rimane in carcere | c' è il rischio che uccida di nuovo

Erika Podmenich rimane in carcere perché c'è il rischio di reiterazione del reato. Il gip del tribunale di Trieste Marco Casavecchia ha così deciso nei confronti della cinquantottenne triestina accusata di aver assassinato l'ottantanovenne Isabella Tregnaghi. La notizia è stata diffusa.

