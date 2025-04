Ercolano esplosione nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio | 2 arresti

esplosione che ha raso al suolo una palazzina a Ercolano, trasformata abusivamente in una fabbrica di fuochi d’artificio. Il tragico incidente, avvenuto il 18 novembre scorso, ha provocato la morte di tre giovani lavoratori: Samuel Tafciu, 18 anni, e le gemelle Aurora e Sara Esposito, 26 anni. Ercolano, esplosione .L'articolo Ercolano, esplosione nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio: 2 arresti Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Ercolano, esplosione nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio: 2 arresti Leggi su Teleclubitalia.it Sono trascorsi cinque mesi dalla devastanteche ha raso al suolo una palazzina a, trasformatamente in unadi. Il tragico incidente, avvenuto il 18 novembre scorso, ha provocato la morte di tre giovani lavoratori: Samuel Tafciu, 18 anni, e le gemelle Aurora e Sara Esposito, 26 anni..L'articolodi: 2Teleclubitalia.

Tre morti nell'esplosione nella fabbrica abusiva di botti a Ercolano: due arresti 5 mesi dopo la tragedia. Tre ragazzi morti nell'esplosione della fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Ercolano: due arresti. Esplosione nella fabbrica di fuochi in cui persero la vita tre ragazzi: ordinanza di custodia cautelare per due persone. Esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio a Ercolano: due misure cautelari. Esplosione fabbrica fuochi artificio Ercolano, 2 misure cautelari. Esplosione nella fabbrica di fuochi abusiva a Ercolano: due arresti dopo la tragedia del 18 novembre. Ne parlano su altre fonti

Tre morti nell’esplosione nella fabbrica abusiva di botti a Ercolano: due arresti 5 mesi dopo la tragedia - All'alba di oggi, i carabinieri hanno eseguito ordinanze cautelari nei confronti di due persone, implicate nell'esplosione della fabbrica abusiva di fuochi ... (fanpage.it)

Esplosione in fabbrica abusiva di fuochi d'artificio ad Ercolano, due arresti - Lo scorso 18 novembre la terribile deflagrazione. Morirono tre giovani. Samuele Tafciu, 18 anni, e le gemelle ventiseienni Sara e Aurora Esposito ... (rainews.it)

Esplosione a Ercolano. Sara, Aurora e Samuel morti in fabbrica; due arresti - Gli indagati sono ritenuti iniziati di diversi reati relativi al gravissimo episodio avvenuto lo scorso 18 novembre in via Patacca, 94 a Ercolano dove persero la vita tre giovani ragazzi dopo ... (lostrillone.tv)