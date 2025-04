Ercolano 2 arresti per la morte di tre giovani nell’esplosione di una fabbrica di fuochi

nell’esplosione di una abitazione adibita abusivamente a fabbrica per la produzione di fuochi di artificio, a Ercolano, lo scorso novembre morirono due gemelle di 26 anni e un 18enne. Per l’esplosione di un’abitazione adibita abusivamente a fabbrica per la produzione di fuochi di artificio, avvenuta lo scorso 18 novembre in via Patacca a Ercolano, dove . 2anews.it - Ercolano, 2 arresti per la morte di tre giovani nell’esplosione di una fabbrica di fuochi Leggi su 2anews.it di una abitazione adibita abusivamente aper la produzione didi artificio, a, lo scorso novembre morirono due gemelle di 26 anni e un 18enne. Per l’esplosione di un’abitazione adibita abusivamente aper la produzione didi artificio, avvenuta lo scorso 18 novembre in via Patacca a, dove .

Tre morti nell'esplosione nella fabbrica abusiva di botti a Ercolano: due arresti 5 mesi dopo la tragedia. Esplosione fabbrica di fuochi d’artificio a Ercolano, due arresti dopo la morte dei tre operai. Ercolano, due arresti per l’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio avvenuta a novembre. Due arresti per la strage di Ercolano: carabinieri in azione anche a San Giuseppe Vesuviano. Esplosione a Ercolano: arresti per fabbrica illegale di fuochi d'artificio. Ercolano (Napoli), non accettano orientamento sessuale della figlia: la sequestrano e minacciano di dare fuoco alla sua casa. Ne parlano su altre fonti

Due arresti per la morte di tre giovani nell'esplosione di una fabbrica di fuochi - Per l'esplosione di un'abitazione di una abitazione adibita abusivamente a fabbrica per la produzione di fuochi di artificio, avvenuta lo scorso 18 novembre in via Patacca a Ercolano, dove persero la ... (ansa.it)

Ercolano, scoppio fabbrica esplosivi: 2 arresti - Esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio dello scorso novembre, 3 persone persero la vita. Ercolano, esplosione fabbrica espolosivi: 2 arresti ... (marigliano.net)

Ercolano, smantellata piazza di spaccio. Quattro arresti - Smantellata dai carabinieri una piazza di spaccio in via Scivola Ascione ad Ercolano. Arrestati quattro pusher. Il blitz dei militari dell'Arma, nell'ambito di controlli a largo raggio sul ... (rainews.it)