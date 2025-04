Era finito a processo per una multa non contestata Ispettore di polizia assolto

assolto perché il fatto non sussiste: il Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto, ha prosciolto dalle accuse di "tentata induzione indebita a dare o promettere utilità", Roberto Casartelli, Ispettore della sezione di polizia stradale di Como. Era finito a processo in relazione a un episodio avvenuto nel 2022, durante i servizi del distaccamento di Tremezzina con l’ipotesi di aver cercato di spingere un suo sottoposto a non contestare, o a ridimensionare, le violazioni al codice della strada che l’agente stava elevando a un suo conoscente. Contestazione che il giudice ha ritenuto non sussistente, mentre il pubblico ministero Antonia Pavan aveva chiesto 2 anni. Casartelli era difeso dagli avvocati Edoardo Pacia e Mosè Botta. Ilgiorno.it - Era finito a processo per una multa non contestata. Ispettore di polizia assolto Leggi su Ilgiorno.it perché il fatto non sussiste: il Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto, ha prosciolto dalle accuse di "tentata induzione indebita a dare o promettere utilità", Roberto Casartelli,della sezione distradale di Como. Erain relazione a un episodio avvenuto nel 2022, durante i servizi del distaccamento di Tremezzina con l’ipotesi di aver cercato di spingere un suo sottoposto a non contestare, o a ridimensionare, le violazioni al codice della strada che l’agente stava elevando a un suo conoscente. Contestazione che il giudice ha ritenuto non sussistente, mentre il pubblico ministero Antonia Pavan aveva chiesto 2 anni. Casartelli era difeso dagli avvocati Edoardo Pacia e Mosè Botta.

