Empoli-Cagliari via libera ai tifosi ospiti | accolto il ricorso al Tar

Empoli-Cagliari di Serie A si giocherà alla presenza dei tifosi ospiti. Oggi, infatti, il Tar ha accolto il ricorso del Cagliari calcio, presentato dall’avvocata Matilde Mura, contro il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi sardi in occasione della partita in programma domenica alle ore 15. Il Tar ha di fatto ribaltato la decisione della prefettura di Firenze.Cosa dice il TarIn riferimento all’incontro Cagliari-Empoli, scrivono i giudici, “la genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tre le tifoserie dell’Empoli e del Cagliari, squadre destinate a giocare la competizione sportiva (e tra le quali dovrebbe sussistere il pericolo di degenerazione in condotte violente)”.Pertanto, i giudici del tribunale amministrativo della Toscana hanno ritenuto “ingiustificata la mancata vendita”, credendo opportune “misure di contenimento idonee”. Lapresse.it - Empoli-Cagliari, via libera ai tifosi ospiti: accolto il ricorso al Tar Leggi su Lapresse.it di Serie A si giocherà alla presenza dei. Oggi, infatti, il Tar haildelcalcio, presentato dall’avvocata Matilde Mura, contro il divieto di vendita dei biglietti aisardi in occasione della partita in programma domenica alle ore 15. Il Tar ha di fatto ribaltato la decisione della prefettura di Firenze.Cosa dice il TarIn riferimento all’incontro, scrivono i giudici, “la genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tre le tifoserie dell’e del, squadre destinate a giocare la competizione sportiva (e tra le quali dovrebbe sussistere il pericolo di degenerazione in condotte violente)”.Pertanto, i giudici del tribunale amministrativo della Toscana hanno ritenuto “ingiustificata la mancata vendita”, credendo opportune “misure di contenimento idonee”.

