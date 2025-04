Elon Musk non passa più i soldi per nostro figlio vendo la sua Tesla | le accuse di Ashley St Clair

Ashley St. Clair è una donna di 31 anni, nota per essere vicina al movimento MAGA. A febbraio aveva dichiarato di aver avuto un bambino con Elon Musk. Ora su X, il social network una volta conosciuto come Twitter, è apparso un video in cui vende una Tesla: "La sto vendendo perché devo fare qualcosa visto che Elon Musk ha tagliato il 60% del supporto che dava a nostro figlio". Leggi su Fanpage.it St.è una donna di 31 anni, nota per essere vicina al movimento MAGA. A febbraio aveva dichiarato di aver avuto un bambino con. Ora su X, il social network una volta conosciuto come Twitter, è apparso un video in cui vende una: "La sto vendendo perché devo fare qualcosa visto cheha tagliato il 60% del supporto che dava a".

“Elon Musk non passa più i soldi per nostro figlio, vendo la sua Tesla”: le accuse di Ashley St. Clair. Elon Musk vende X a se stesso: l'ex Twitter passa alla sua società di intelligenza artificiale xAI. Elon Musk vende X a se stesso: l’ex Twitter passa alla sua società di intelligenza artificiale xAI. Articolo - Elon Musk è ancora investibile?. La crociata contro Elon Musk? Ora passa da slogan e adesivi sulle “sue” Tesla. «Spazio privato»: la legge Elon Musk passa alla Camera. Ne parlano su altre fonti

“Elon Musk non passa più i soldi per nostro figlio, vendo la sua Tesla”: le accuse di Ashley St. Clair - A questo post ha risposto prima Elon Musk e poi Ashley St. Clair. Elon Musk ha scritto: “Non so se il bambino sia mio oppure no ma non sono nemmeno contrario a scoprirlo. Non serve l’ordine di un ... (fanpage.it)

Musk lascia la Casa Bianca: "Elon rimarrà un consigliere di Trump" - A due mesi e mezzo dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e dal suo arrivo a capo del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), Musk fa un passo indietro ... (today.it)

Elon Musk è ancora investibile? - Elon Musk è sempre stato un personaggio molto eccentrico e particolarmente divisivo, ma da quando ha preso il controllo di Twitter e successivamente è entrato in politica, lo è diventato all'ennesima ... (secolo-trentino.com)