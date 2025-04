Superguidatv.it - Elodie, “Mi ami Mi odi” è il nuovo singolo che anticipa l’album di inediti: a giugno The Stadium Show a Milano e Napoli

“Mi Ami o Mi Odi” è la nuova provocazione musicale lanciata da. Dopo “Dimenticarsi alle 7”, il brano presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025, Elodea torna con untormentone che suona già d’estate., ilè Mi Ami Mi Odila si ama o si odia. La prima a saperlo è proprio lei che per il lancio delalbum ha deciso di puntare su undal titolo diretto: “Mi Ami Mi Odi“. Artista, performer, attrice e conduttrice,ha dimostrato in questi anni di essere avanti anni luce. La conferma arriva anche dal“Mi Ami Mi Odi” pubblicato venerdì 4 aprile su tutte le piattaforme streaming e digitali accompagnato da un videoclip bollente e travolgente che ci mostra, ancora una volta, l’innato talento della cantante.