Elisabetta Canalis in strada con i volontari per aiutare gli animali dei senzatetto | Per loro un cane è tutto

L'ex velina si è unita al progetto Amici di strada di Save the Dogs per portare aiuto alle «persone e i loro animali in difficoltà attraverso cure mediche, pappe e sterilizzazioni», spiega sui social

Elisabetta Canalis scende in strada per aiutare i cani dei senzatetto con Save the Dogs.

