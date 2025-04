Lanazione.it - Elicicoltura Vittoria: l'allevamento di lumache a Marina di Massa diventa un superfood

Leggi su Lanazione.it

di Manuela Orsini Merani Ha la magia di una fiaba nordica la storia dell’, Rolla Viking adi, un’azienda agricola a conduzione familiare che allevaper la gastronomia. Sono gli unici aa occuparsi di coltivazione di elicidi, chiocciole che appartengono alla famiglia dei molluschi. Nata due anni fa, in omaggio a una bambina. "Da allora ci fanno visita due cigni – racconta Matteo Pepe, figlio della titolare Giuliana Cucurnia e moglie di Domenico –. Tengono a distanza possibili malintenzionati, ma una volta il maschio ha attaccato mio padre che si occupa della parte operativa con me. Con un’ala lo ha colpito alla gamba ferendolo, forse per difendere il territorio." E li hanno anche “battezzati”: Domenico ha chiamato il cigno maschio Mac Arthur, la femmina, invece Foglia, nome scelto da, alla quale è stata dedicata con tanto amore l’impresa.