Elezioni universitarie Officina fa il pieno di voti

Officina universitaria si conferma la più votata alle Elezioni studentesche di Unimc. I posti da assegnare ai rappresentanti sono tre in senato accademico, due nel consiglio d'amministrazione, quindici per il consiglio degli studenti e due per lo sport. Gli altri riguardano i dipartimenti e i corsi di studio. Per la terza volta, tutte le operazioni, dal voto agli scrutini, si sono svolte online tramite il sistema del consorzio interuniversitario Cineca, che gli uffici dell'ateneo hanno implementato con la banca dati degli iscritti, assicurando la regolare autenticazione dei votanti. L'affluenza è stata mediamente del 21,03%, con un leggero calo rispetto a due anni fa quando l'affluenza si attestava al 22,59%, comunque superiore a quanto le Elezioni avvenivano in presenza. In generale, sommando i voti ottenuti dalle singole liste in tutti gli organi di rappresentanza, la lista più votata risulta essere quella di Officina, che ha distaccato di molti voti le altre concorrenti, seguita, nell'ordine, da Azione universitaria, Obiettivo studenti e Sum, studenti universitari nelle Marche.

