Ecomuseo Casilino | la memoria viva della periferia romana

della periferia est di Roma, fra Pigneto, Torpignattara e Centocelle, l’Ecomuseo Casilino porta avanti dal 2012 la sua mission di restituzione di valore alla memoria, alla cultura e ai saperi diffusi: riconosciuto da UNESCO come ONG accreditata per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, è un avamposto identitario nel V Municipio della Capitale, il primo tra l’altro a dotarsi di un organo consultivo italiano per la tutela del patrimonio immateriale.Roma è una città unica al mondo, ricchissima di beni culturali materiali: per questo è importante che proprio qui vengano tutelati anche quelli “immateriali”, più fragili e soggetti a scomparire.Ma cosa sono i beni immateriali? Tradizioni orali, riti collettivi, saperi popolari, artigianato, forme del sacro. Un patrimonio invisibile ma vitale che attraversa le comunità, si trasmette nel tempo e rischia oggi di scomparire sotto il peso della globalizzazione. Leggi su Funweek.it Nel cuoreest di Roma, fra Pigneto, Torpignattara e Centocelle, l’porta avanti dal 2012 la sua mission di restituzione di valore alla, alla cultura e ai saperi diffusi: riconosciuto da UNESCO come ONG accreditata per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, è un avamposto identitario nel V MunicipioCapitale, il primo tra l’altro a dotarsi di un organo consultivo italiano per la tutela del patrimonio immateriale.Roma è una città unica al mondo, ricchissima di beni culturali materiali: per questo è importante che proprio qui vengano tutelati anche quelli “immateriali”, più fragili e soggetti a scomparire.Ma cosa sono i beni immateriali? Tradizioni orali, riti collettivi, saperi popolari, artigianato, forme del sacro. Un patrimonio invisibile ma vitale che attraversa le comunità, si trasmette nel tempo e rischia oggi di scomparire sotto il pesoglobalizzazione.

Ecomuseo Casilino: la memoria viva della periferia romana. Ecomuseo Casilino: a luglio pronti i sei percorsi, con app e portale web. Una pietra d’inciampo ricorda Sisto Quaranta. L’Italia dei festival culturali. Ecco quelli da non perdere ad aprile. Tra ricerca storica e restauro: la nuova vita del 'Cannone' di Tor Pignattara. A Centocelle due nuove pietre di inciampo in ricordo dei partigiani Italo e Spartaco Pula. Ne parlano su altre fonti

Ecomuseo Casilino una realtà italiana riconosciuta dall’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale - Un laboratorio diffuso nel cuore della periferia est di Roma, un’idea di museo che vive nella comunità e con la comunità, che restituisce valore alla memoria, alla cultura, alle pratiche quotidiane e ... (fai.informazione.it)

L'Ecomuseo Casilino riconosciuto dall'Unesco come ong per la salvaguardia del patrimonio immateriale - La realtà culturale nata nel 2012 nella periferia est di Roma lavora per la salvaguardia di tradizioni orali, riti collettivi, saperi popolari e artigianato ... (romatoday.it)

Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva - L’ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva nasce da un lavoro di ricerca e comunità sulla memoria e sul presente del rapporto tra la città di Palermo e il mare, sito all’interno dell’Ex Deposito locomotive ... (balarm.it)