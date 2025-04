Secoloditalia.it - E’ un prete il pirata della strada che ha travolto e ucciso Fabiana Chiarappa: è scappato senza soccorrerla

Un” non s’era mai visto. Eppure a quanto sta emergendo dalle indagini sarebbe unn sacerdoteprovincia di Bari il “” indagato per omicidiole e omissione di soccorso in relazione all’incidente in cui la sera del 2 aprile è morta la 32enne, soccorritrice del 118 e rugbista, sullache collega i comuni di Turi e Putignano. L’impatto è avvenuto la sera del 2 aprile sullaprovinciale 172 tra Turi e Putignano, mentre la giovane era in sella alla sua Suzuki Sv 650 e rientrava a casa, a Turi, dopo aver incontrato alcuni colleghi.UnhaSecondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’auto guidata dal sacerdote avrebbe urtato la moto, provocando l’uscita di32enne. Dopo l’incidente, l’uomo non si sarebbe fermato a prestare soccorso.