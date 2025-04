Dying for Sex la recensione | piacere senza vergogna

Dying for Sex, nuova miniserie targata FX dal 4 aprile su Disney+, puntano facilmente sull'esaltazione del kink e sulla natura dichiaratamente spregiudicata di questo racconto. Un approccio sprezzante che rivela presto l'inganno perfetto: dietro l'ironia c'è soprattutto un'opera profonda che sa parlare a tutti di bellezza. Un'epopea di vita che trova nella ricerca del piacere il senso ultimo del suo dialogo.Hitchcok diceva che il cuore delle nostre storie ruota sempre intorno a due temi fondamentali: il sesso e la morte. Questi elementi si legano in maniera subdola e spesso oscura, aprendo le porte a esplorazioni di qualsiasi genere, eppure in Dying for Sex il connubio ha una connotazione tanto sincera quanto positiva: anche di fronte all'oblio, ciascun individuo merita la libertà di scegliere come godersi gli ultimi giri sulla giostra dell'esistenza.

