Agrigentonotizie.it - Duplice femminicidio a Naro per avance rifiutate, il pm chiede l'ergastolo: "Non ha voluto solo ucciderle ma si è accanito"

"Non haucciso le due donne, le ha massacrate facendole soffrire in maniera gratuita accanendosi con pugni, una lametta e tutti gli oggetti contundenti che ha potuto usare. Le ha devastate e, dato che non gli è bastato, ha dato fuoco al cadavere di una delle due povere donne". Dalle premesse.