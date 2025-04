Duemila euro per l' auto rubata | due arrestati per il cavallo di ritorno

cavallo di ritorno per un'auto rubata ad un uomo del casertano. Per questo un 34enne ed un 57enne, entrambi residenti a Secondigliano, sono stati arrestati con l'accusa di tentata estorsione. "Duemila euro per l'auto rubata"Le indagini, condotte dalla squadra mobile di. Casertanews.it - Duemila euro per l'auto rubata: due arrestati per il cavallo di ritorno Leggi su Casertanews.it Hanno tentato ildiper un'ad un uomo del casertano. Per questo un 34enne ed un 57enne, entrambi residenti a Secondigliano, sono staticon l'accusa di tentata estorsione. "per l'"Le indagini, condotte dalla squadra mobile di.

Duemila euro per l'auto rubata: due arrestati per il cavallo di ritorno. Duemila euro per riavere indietro il violino rubato. Ladro incastrato dagli screenshot sui social. Sfondano con un’auto rubata la vetrina e rapinano un negozio: bottino di duemila euro. Stagno | Scende dall'auto per aprire un cancello e le rubano la borsa con duemila euro dentro. Auto rubata: una denuncia per ricettazione. Paesi Vesuviani, 2000 euro per restituire l’auto rubata. Ne parlano su altre fonti

Ruba il violino ad un musicista: “Se lo rivuoi mi devi 2000 euro”. Incastrato dagli screenshot e arrestato - Violinista derubata a Roma, il ladro la contatta sui social: “Per riavere le tue cose, devi darci 2mila euro”. Ma la musicista chiede aiuto alla polizia e viene arrestato. (fanpage.it)

Milano, rubati 4 mila euro di attrezzatura dall'auto di un fotografo: il ricettatore tradito dall'annuncio messo online - Arrestato un 54enne italiano. Il furto era avvenuto a febbraio in via Pirelli: forzato il bagagliaio dell'auto lasciata in sosta per il tempo di un caffè. Recuperata la refurtiva in un box a Monza ... (milano.corriere.it)

Furto al musicista all’autogrill, ladro chiede duemila euro per il violino - Una breve sosta in autogrill, giusto il tempo di un caffè. Poi il ritorno in macchina e la terribile scoperta: qualcuno aveva scassinato il veicolo, rubando un violino e una cassa acustica, gli ... (roma.repubblica.it)