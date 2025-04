Due giornate a Cantucci una a Giovannelli in vista del big match con la Jesina Fermignanese bastonata

In Eccellenza una giornata di squalifica per Trillini (Fabriano Cerreto), Marchesini (Osimana) e Grassi (Sangiustese Vp). Ammenda di euro 200 all'Urbino. PROMOZIONE. Due giornate a Mazzoli (Lunano), Donati (S.Orso) e Cantucci (Fermignanese). Un turno per De Angelis (S.Orso), Giovanelli (Fermignanese), rebiscini (Pergolese), Montagnoli (Gabicce Gradara), Mazzoli e Nobili (Lunano), Muratori, Saurro e Scarlatti (S.Orso), Myrtollari (Jesina), Coltorti (Barbara Monserra), Mosca e Ballarini (Vigor Castelfidardo), Tarquini (Appignanese), Pierandrei (Marina), Isla (Sassoferrrato Genga), Montanari (Vismara). Squalificato fino al 16 aprile Profili, allenatore del Marina e Pompei, mister del Villa San Martino. Inibizione fino al 9 aprile per il dirigente Ruggeri del Sassoferrato Genga. Ammenda di euro 100 alla Fermignanese.

