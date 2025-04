Dovete capirlo Manuel Bortuzzo la reazione dopo la condanna a Lulù Selassié

Leggi su Caffeinamagazine.it

un processo con rito abbreviato, il gup del Tribunale di Roma hato Lucrezia Hailé, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e autoproclamatasi “principessa”, a un anno e otto mesi di reclusione – pena sospesa – per il reato di stalking ai danni del nuotatore.La vicenda, che ha avuto ampia eco mediatica, è giunta a una svolta giudiziaria, ma le sue conseguenze emotive sono tutt’altro che risolte. A parlarne, nel corso della puntata del 3 aprile di Storie Italiane su Rai 1, è stato Francesco Laurito, legale dell’atleta, che ha offerto uno spaccato della condizione psicologica del suo assistito.Leggi anche: “Sempre in silenzio, ora parlo io”.vomita tuttolae i fatti su”.