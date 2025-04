Oasport.it - Dove vedere in tv Vianello-Torrez: orario, programma, streaming

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’incontro dei pesi massimi tra Guidoe RichardJr, innella notte italiana tra sabato 5 e domenica 6 aprile sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Stati Uniti). Il pugile azzurro dovrà necessariamente vincere per sperare di scalare il ranking della categoria regina e meritarsi la possibilità di lottare per il titolo mondiale in tempi rapidi.Il trentenne laziale si presenta all’appuntamento con un ruolino di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, mentre il 25enne statunitense è imbattuto da professionista (dodici vittorie in altrettanti incontri disputati). Il nostro portacolori è reduce dalla bella vittoria contro Arslanbek Makhumodov, dopo l’immeritata sconfitta per split decision contro Efe Ajagba.occupa il 13mo posto nel ranking IBF appena davanti a, mancino americano argento olimpico di Tokyo 2021.