Cultweb.it - Dove si trovano Heard e McDonald, le isole abitate solo da pinguini che Trump ha colpito con i dazi

Leggi su Cultweb.it

In un angolo remoto dell’Oceano Antartico, a oltre 4.000 chilometri dall’Australia continentale, nazione che le amministra, e a più di 1.000 dall’Antartide, sile. Territori vulcanici inospitali e spettacolari, sono considerati uno degli ambienti più incontaminati del pianeta. Non vi risiede alcun essere umano, ma ospitano grandi colonie direali, macaroni e foche antartiche, oltre a numerose specie di uccelli marini. L’ambiente è dominato da ghiacciai attivi e da un vulcano ancora in attività, che fa parte del massiccio montuoso del Big Ben. Insomma, nessuna attività industriale, nessun porto, nessuna base permanente. Almeno, dal 1877, anno in cui terminò ufficialmente il commercio dell’olio di elefante marino.occasionali spedizioni scientifiche, insomma, e un ecosistema sub-antartico protetto e classificato come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.