Dote scuola via alle domande da martedì 8 aprile | chi ne ha diritto e cosa si può acquistare

martedì 8 aprile 2025 sarà possibile presentare domanda di Dote scuola-componente Materiale Didattico, anno scolastico e formativo 2025/2026, e Borse di Studio statali per l'anno scolastico 2024/2025, la misura con cui Regione Lombardia sostiene gli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro. Si tratta di una delle quattro componenti del Sistema regionale Dote scuola, le altre sono: 'Merito', per premiare gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza; 'Buono scuola' per sostenere la parità scolastica; 'Sostegno disabili', per coprire parzialmente i costi i costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità. Il commento "La Dote scuola - sottolineano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi - rappresenta un nostro fiore all'occhiello e un apprezzato e concreto aiuto per le famiglie. Ilgiorno.it - Dote scuola, via alle domande da martedì 8 aprile: chi ne ha diritto e cosa si può acquistare Leggi su Ilgiorno.it Milano – A partire da2025 sarà possibile presentare domanda di-componente Materiale Didattico, anno scolastico e formativo 2025/2026, e Borse di Studio statali per l'anno scolastico 2024/2025, la misura con cui Regione Lombardia sostiene gli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro. Si tratta di una delle quattro componenti del Sistema regionale, le altre sono: 'Merito', per premiare gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza; 'Buono' per sostenere la parità scolastica; 'Sostegno disabili', per coprire parzialmente i costi i costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità. Il commento "La- sottolineano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi - rappresenta un nostro fiore all'occhiello e un apprezzato e concreto aiuto per le famiglie.

Dote scuola, via alle domande da martedì 8 aprile: chi ne ha diritto e cosa si può acquistare. Dote scuola Lombardia e borse di studio statali, dall’8 aprile al via le domande. Dote Scuola Merito, al via il bando per le candidature. Dote Scuola Lombardia, uscito il bando: come richiedere il buono. Dote Scuola 2024-2025: al via le richieste. Dote Scuola da 28 milioni. Domande al via. Ne parlano su altre fonti

Dote scuola, via alle domande da martedì 8 aprile: chi ne ha diritto e cosa si può acquistare - Si apre il bando di Regione Lombardia per sostenere le famiglie degli studenti nel prossimo anno scolastico. Quali sono i requisiti di reddito e di età da rispettare ... (ilgiorno.it)

Tempo fino al 7 maggio per presentare le domande per i bandi di Dote Scuola - Oltre 6 milioni il valore delle misure. I fondi dedicati a sostenere iscrizione e frequenza in scuole statali e paritarie e nei convitti ... (rainews.it)

Dote Sport 2025: al via le domande per il contributo alle famiglie - Regione Lombardia apre ufficialmente le domande per Dote Sport 2025, la misura che sostiene le famiglie lombarde nelle spese di iscrizione dei propri figli ai corsi sportivi. A partire da oggi e ... (resegoneonline.it)