Dopo la diagnosi di cancro terminale ho deciso di lasciare mio marito e sono andata a letto con 200 uomini Così mi sono innamorata di me stessa | la storia di Molly Kochan

Vorrei poter concludere la mia storia d'ospedale con un racconto romantico su un uomo che mi ha travolta e fatta arrossire, ma il mio cavaliere non si è mai presentato. Mi rendo conto però di essermi innamorata. Sì, sono innamorata. Di me stessa". Le parole di Molly Kochan, quelle che sentiamo pronunciare da lei nel suo podcast, sono parole che suscitano una reazione emotiva forte. Perché la storia di Molly è una storia di malattia, di morte, di ribellione e di consapevolezza. Ed è diventata una serie in uscita oggi 4 aprile su Disney +, Dying For Sex. Molly riceve una diagnosi di cancro al seno nel 2011. Le fanno una mastectomia bilaterale, poi chemio e radioterapia. Nel 2015 il male torna, stavolta al quarto stadio, incurabile. Molly ha un marito, sposato per amore anni prima a Silver Lake, in California.

