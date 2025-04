Dopo Brignone anche Gaia Viel cade malamente ai Campionati italiani | in ospedale in codice rosso

Campionati italiani di sci femminili, con Gaia Viel vittima di un grave incidente durante il superG: la sciatrice 20enne è stata soccorsa ed elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Trento in attesa di ulteriori accertamenti. Leggi su Fanpage.it Altra brutta caduta durante idi sci femminili, convittima di un grave incidente durante il superG: la sciatrice 20enne è stata soccorsa ed elitrasportata inall'di Trento in attesa di ulteriori accertamenti.

