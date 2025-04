Donald risparmia il suo giardino di casa

Laverita.info - Donald risparmia il suo «giardino di casa» Leggi su Laverita.info Canada e Messico escluse dalla nuova tornata di tariffe. In ossequio alla dottrina Monroe, tartassata Pechino (34%): l’obiettivo è diminuire la sua influenza nell’emisfero occidentale. Il 10% al Regno Unito conferma la predilezione del tycoon per il bilateralismo.

Dazi per 60 paesi, Donald Trump contro tutti: “Per l’Ue il 20%, per la Cina il 34% e Uk il 10%” - Donald Trump, parlando dei dazi nel giardino delle rose della Casa Bianca, ha rilanciato la necessità per il Congresso di rendere permanente i tagli fiscali da lui varati nel primo mandato. I future ... (ilfattoquotidiano.it)

