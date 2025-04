Dominik Fischnaller esalta la pista ‘Eugenio Monti’ | 200-300 discese più degli avversari per avere un vantaggio

Dominik Fischnaller può godere della sua pista. Pochi giorni fa è infatti stato inaugurato il nuovo budello di Cortina d'Ampezzo che, come sappiamo, ospiterà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un lavoro straordinario, effettuato in tempi rapidissimi a seguito di molteplici ritardi e altrettante polemiche.La medaglia di bronzo a Pechino 2022 è stata intercettata dai microfoni di Salotto Bianco – rubrica a cadenza settimanale condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi in onda sul canale YouTube di OA Sport – per fornire delle prime importanti impressioni sul tracciato non nascondendo una grande, grandissima gioia."È davvero fantastico – ha detto l'atleta – da quando sono qua le condizioni sono ottime, io sono contentissimo di avere la pista a casa.

