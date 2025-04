Laprimapagina.it - Domenico Nardo eccellenza culturale di Vibo Valentia tra diritto, letteratura e memoria

Leggi su Laprimapagina.it

In un territorio spesso trascurato dal grande racconto nazionale, emergono figure che brillano per dedizione, cultura e amore per la propria comunità. Una di queste è senza dubbio, avvocato, docente, scrittore e voce radiofonica di, la cui attività intellettuale rappresenta un faro per l’intera provincia calabrese.Nel cuore della Calabria, dove la storia si intreccia con il presente in una trama ricca di sfide e speranze,si impone come una delle personalità culturali più significative di. Nato a Sorianello il 25 gennaio 1960,ha attraversato più di quattro decenni di attività professionale e creativa, contribuendo in modo determinante alla crescitadel territorio.Un uomo di legge e di scuolaLaureato in giurisprudenza,inizia la sua carriera come avvocato nel 1986.