DOC San Severino | Storia e Caratteristiche del Vino Rosso Marchigiano

La nostra. La DOC viene riconosciuta nel 2004, ma la suaè secolare e legata a figure medievali, a Papi e Abati, a letterati e scienziati, ai commerci con Roma e con la vicina Umbria. Il cultivar ha radicato nei secoli uno stretto legame con l’ingegno e la perseveranza dell’uomo che ha tramandato le tradizioni e il rispetto verso il territorio in tutte le successive generazioni. Un’interlocuzione che porta, oggi, una Doc dai numerosi pregi, ottenuta principalmente da Vernaccia e Montepulciano. Il territorio. Siamo nel Comune di San, in provincia di Macerata. Una zona attraversata da ovest ad est dal fiume Potenza, mentre a nord ha origine il fiume Musone. Dista dal mare circa 60 Km ed è delimitato ad ovest dal contrafforte pre-appenninico del monte San Vicino. Il clima presenta una scarsa disponibilità di umidità e il terreno si caratterizza per substrati calcarei generalmente stabili e prevalenza di calcisuoli e marne.