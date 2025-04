Disturbi alimentari nell’infanzia Il trattamento al Bambino Gesù

Disturbi alimentari non altrimenti specificati (Nas) diagnosticati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sono aumentati del 64%. Aumento che si attesta a livello nazionale al 35%, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. "L’esordio di questi Disturbi – sottolinea Valeria Zanna, responsabile dell’Unità operativa semplice di Anoressia e Disturbi alimentari del Bambino Gesù – è sempre più precoce. Negli ultimi anni si è infatti registrato un abbassamento dell’età fino agli 8-9 anni. Ciò è verosimilmente dovuto sia all’abbassamento dell’età puberale nelle bambine che al sempre più diffuso impiego dei social network che facilitano confronti con modelli di bellezza irraggiungibili". Quotidiano.net - Disturbi alimentari nell’infanzia. Il trattamento al Bambino Gesù Leggi su Quotidiano.net Dal 2019, i casi di anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo (Arfid) enon altrimenti specificati (Nas) diagnosticati all’ospedale pediatricodi Roma sono aumentati del 64%. Aumento che si attesta a livello nazionale al 35%, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. "L’esordio di questi– sottolinea Valeria Zanna, responsabile dell’Unità operativa semplice di Anoressia edel– è sempre più precoce. Negli ultimi anni si è infatti registrato un abbassamento dell’età fino agli 8-9 anni. Ciò è verosimilmente dovuto sia all’abbassamento dell’età puberale nelle bambine che al sempre più diffuso impiego dei social network che facilitano confronti con modelli di bellezza irraggiungibili".

Disturbi alimentari nell’infanzia. Il trattamento al Bambino Gesù - Dal 2019, i casi di anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo (Arfid) ... (msn.com)

Disturbi Alimentari: dal riconoscimento alla cura - Il focus sarà sulla Terapia Cognitivo Comportamentale Migliorata (CBT-E), mirata ai meccanismi di mantenimento dei Disturbi Alimentari. Inoltre, verranno esposte le più recenti opzioni di trattamento ... (stateofmind.it)

Anoressia e disturbi alimentari. Moretto (Pd): “Rendiamo obbligatorio il Tso, per salvare da morte certa chi rifiuta un aiuto” - Per questo occorre rendere possibile il trattamento sanitario obbligatorio ... sui Tso non fa infatti riferimento specifico ai disturbi alimentari, per questo serve un intervento normativo. (quotidianosanita.it)