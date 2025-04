Diffamazione chiesta la condanna di Michele Emiliano

condanna al pagamento di una multa da 2.000 euro nei confronti del presidente della Regione Puglia per Diffamazione aggravata nei confronti dell'ex consigliere comunale Luigi Cipriani, responsabile del movimento politico "Riprendiamoci il futuro" Ilgiornale.it - Diffamazione, chiesta la condanna di Michele Emiliano Leggi su Ilgiornale.it La Procura di Bari ha chiesto laal pagamento di una multa da 2.000 euro nei confronti del presidente della Regione Puglia peraggravata nei confronti dell'ex consigliere comunale Luigi Cipriani, responsabile del movimento politico "Riprendiamoci il futuro"

