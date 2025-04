Difesa Tajani Su spesa pronti a fare nostra parte dazi non aiutano

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Sulle spese per la Difesa "noi siamo pronti a fare la nostra parte, vogliamo arrivare al 2% e ci arriveremo, però l'imposizione di dazi non agevola ulteriori passi in avanti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al termine della ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. "Ieri è stato detto che bisogna arrivare al 5%, è più complicato andare in quella direzione se ci sono dei dazi, quindi questo è il punto che ho ribadito", ha detto il titolare della Farnesina.

Tajani: Nato? "Dobbiamo raggiungere il 2% di spese in difesa, ma imposizione dazi non aiuta" - (Agenzia Vista) Bruxelles, 04 aprile 2025 "Siamo pronti a fare la nostra parte. Vogliamo arrivare al 2% e ci arriveremo, ma l'imposizione di dazi non aiuta ulteriori passi in avanti. Ieri si è detto c ... (la7.it)

Nato, Rubio: "Paesi membri spendano 5% Pil in difesa". Tajani: "Difficile con dazi" - Gli Stati Uniti d'America "sono nella Nato" e vi resteranno, pertanto le "isterie" che si leggono in questi giorni sono "ingiustificate". Ad assicurarlo è il segretario di Stato degli Usa Marco Rubio, ... (msn.com)

Effetto Trump: il governo all’angolo tra dazi e aumento delle spese militari - Usa (Economia) «Noi siamo pronti ad arrivare al 2% del Pil in spesa militare in tempi rapidi – ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani ieri al vertice Nato a Bruxelles - Ma se si chiede di ar ... (ilmanifesto.it)