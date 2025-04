Dieci educatori dei nidi comunali assunti a tempo indeterminato

È stata firmata stamani, dal direttore generale del Comune di Piacenza Luca Canessa, la determina che sancisce la stabilizzazione, con assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 5 maggio prossimo, di Dieci educatori dei nidi d'infanzia, in servizio presso le strutture dell'ente da diversi anni.

