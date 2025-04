Ilgiorno.it - Dieci edizioni e non sentirle: "Orgoglio e soddisfazione"

Leggi su Ilgiorno.it

"Con una punta d’festeggiamo le primedi Agritravel Expo". Il presidente di Promoberg, Luciano Patelli, non nasconde la. "Questa manifestazione ci ha visti anticipare in tempi non sospetti una nuova cultura del turismo, attenta ai temi tanto cari alle nuove generazioni, incentrati sul viaggiare lento, consapevole, e mozionale e sostenibile. Solo così si possono conoscere anche i borghi meno noti del nostro meraviglioso Paese, ma che, al pari delle mete più conosciute e ’commerciali’, sono straordinariamente ricchi di bellezza, storia e cultura. Mete da raggiungere a piedi, in bici o tramite le tante vie d’acqua, immersi nella natura, nelle tradizioni e nella storia". E Davide Lenarduzzi, ad di Promoberg: "La peculiarità di Agritravel a livello anche europeo sta nella sua unicità e nella proposta ‘verticale’, che consente sia concreti interscambi tra operatori e buyer che il confronto diretto con le più importanti realtà legate al turismo slow".