Derubano anziana, coppia subito in manette.

Avevano appena rubato soldi, gioielli, orologi e altri preziosi ad un, per un bottino di 10mila euro. Ad aspettarli al varco hanno però trovato i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecco. Due truffatori, un uomo e una donna, sono stati così arrestati. Gli investigatori li stavano tenendo d’occhio edopo il colpo li hanno bloccati prima che riuscissero a scappare. I militari hanno pure recuperato la refurtiva,restituita alla vittima, che non aveva nemmeno ancora realizzato di essere stata raggirata e derubata. Durante gli accertamenti hanno inoltre scoperto che i due poco prima avevano già tentato un’altra truffa, poi fallita. Ieri mattina, durante il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto di entrambi: l’uomo resta in carcere a Lecco, la donna, invece è tornata in libertà, sebbene sottoposta all’obbligo di dimora.