Secoloditalia.it - “Delmastro deve saltare in aria”: la frase choc dell’uomo del clan. FdI fa scudo in difesa del sottosegretario

«Le minacce dei mafiosi dal carcere di Sulmona confermano una cosa: stiamo colpendo nel segno. Se ci attaccano, significa che la strada che abbiamo scelto è quella giusta». A dirlo, in un post su Facebook, è ilalla Giustizia Andrea, che – dopo le minacce ai suoi danni riportate in un articolo del Fatto Quotidiano di oggi – incassa subito la solidarietà di Fratelli d’Italia, il suo partito.«Quel bastardo diin», ha detto a un agente penitenziario del carcere di Sulmona un 35enne detenuto napoletano, affiliato alcamorrista Ascione, con “fine pena 2027”. Frasi che secondo il quotidiano l’agente ha verbalizzato il 29 marzo scorso.«L’ottimo lavoro diper portare sempre più legalità negli istituti penitenziari mette evidentemente in crisi le mafie», sottolinea il deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI.